شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات قوية فى دور الـ"32" لكأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الاثنين، منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة كعادة لقاءات الكأس.
وحدد اتحاد الكرة الفترة من 6 إلى 12 مايو الجاري موعداً لخوض مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وهى المواعيد التى تتعارض مع تحضيرات الأهلي لمباراة نصف النهائي.
الاثنين
إنبى& لافينا إف سى ..6 مساءً
البنك الاهلى & شبان المسلمين قنا..6 مساءً
المقاولون & الحمام..9 مساءً
المصري & بترول أسيوط..9 مساءًالثلاثاء الزمالك & بروكسى..6 مساءً
الاتحاد السكندري & السكة الحديد..9 مساءًالأربعاء فاركو & المصرية للاتصالات..6 مساءً
فيوتشر & طلائع الأسطول ..9 مساءً
الخميس
طلائع الجيش & الشرقية..7 مساءًالقناة الناقلة لمباريات كأس مصر وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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