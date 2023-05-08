شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب فى نزهة أمام حمام مطروح اليوم بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المقاولون العرب فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، فريق حمام مطروح باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات جيدة، حيث تعادل المقاولون العرب مع البنك الأهلى بهدف لمثله فى المباراة الأخيرة، فيما فرض حمام مطروح التعادل السلبى على جمهورية شبين فى آخر مباراة.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون، بقيادة شوقي غريب، بمباريات فريق الحمام في القسم الثاني، للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المطروحي، وشدد على لاعبيه بضرورة استغلال الفرص وعدم الاستهانة بالمنافس، محذراً من مفاجآت الكأس التي تطيح بأسماء كبيرة أمام فرق القسم الثاني.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

وفى المقابل، يسعى فريق الحمام المطروحى لتحقيق المفاجأة والإطاحة بالذئاب من كأس مصر، مستغلا الحالة المعنوية للاعبيه بعد العودة بتعادل مثير مع جمهورية شبين.

ويحتل فريق الحمام المركز العاشر فى ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 27 نقطة، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكه 29 هدفا.