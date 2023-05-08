شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يصطدم بشبان قنا فى دور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق البنك الأهلى، فى السادسة مساء اليوم الاثنين، فريق شبان قنا باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم. ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث تعادل فريق البنك الأهلى مع المقاولون العرب بهدف لمثله فى المباراة الماضية، فيما تعادل شبان قنا مع فرق ديروط بهدف لمثله فى الجولة الماضية.

من جهته طالب اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، اللاعبين بإغلاق صفحة الدورى، والتركيز فى مباراة شبان قنا، وحذر اللاعبين من التهاون فى المباراة واستغلال كل الفرص لإنهاء المباراة والتأهل لدور الـ16 وتجنب مفاجآت الكأس.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات والتعادل في 10 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.

فى المقابل، يدخل فريق شبان قنا المباراة فى المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة جمعها من 24 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفريق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 10 مباريات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكه 29 هدفا.