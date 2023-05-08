موعد مباراة الزمالك وبروكسى فى كأس مصر والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة بروكسى فى دور الـ"32" لبطولة كأس مصر. ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن أوسوريو قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للقاء.

ويجهز أوسوريو الجناح الهجومى للفريق الأبيض مصطفى شلبى للمشاركة فى مواجهة بروكسى بكأس مصر.

وحدد أوسوريو برنامجا بدنيا وفنيا خاصا لشلبى بعدما تماثل اللاعب للشفاء، من الإصابة التي كان يعاني منها فى العضلة الضامة، وشارك شلبي فى الفقرات البدنية والفنية بشكل طبيعي على هامش المران الذى أقيم أمس، لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.

وكان أوسوريو حرص على تصعيد الثنائي أحمد محمود وأحمد عبد الرحيم ايشو لاعبى فريق 2003، وشارك أحمد محمود الظهير الأيمن وإيشو الجناح الهجومي، فى التدريبات أمس، وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وشهدت تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة مشاركة أكثر من لاعب من فريق 2003 أمثال عبد الله محمد ومحيى جمعة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بروكسى، المقرر لها السادسة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وبروكسى بكأس مصر

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبروكسى فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.