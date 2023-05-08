شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى فى مواجهة صعبة اليوم أمام لافيينا بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إنبى فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، فريق لافيينا باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم. ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث تعادل إنبى مع الداخلية بهدف لمثله فى الجولة الماضية، فيما فاز لافيينا على ملوى بهدفين مقابل هدف فى آخر مباراة.

وطلب تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، من لاعبيه ضرورة إنهاء المباراة مبكرا واستغلال الفرص التى تتيح لها أمام مرمى المنافس، وحذر من خطورة فريق لافيينا متصدر مجموعة الصعيد، وخاصة مهاجمه رجب مارو الذى سجل 13 هدفا حتى الآن.

ويحتل فريق إنبى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 29 هدفا.

وفى المقابل، يسعى النرويجى جورج كاليدى، المدير الفنى لفريق لافيينا، لمواصلة مغامرته والإطاحوة بالفريق البترولى، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص وتضييق المساحات أمام مهاجمى إنبى من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس مصر.

ويحتل فريق لافيينا صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 53 نقطة، قبل 6 جولات من نهاية دورى القسم الثانى، متفوقا على فريق الجونة صاحب نفس الرصيد بالأهداف.