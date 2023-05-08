اخبار الرياضه

اليوم.. الاجتماع الفنى لبطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لبطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم، الاثنين، الاجتماع الفنى لبطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، التى ينظمها النادى الأهلى خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو الجارى بمشاركة الأهلى والزمالك. ومن المقرر أن يلتقى الأهلى "المنظم" مع كيركوس الإثيوبى فى لقاء الافتتاح غدا الثلاثاء. 

 

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى:

 

المجموعة الأولى: الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

 

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي، فاب الكاميروني

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا