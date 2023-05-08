شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لبطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم، الاثنين، الاجتماع الفنى لبطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، التى ينظمها النادى الأهلى خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو الجارى بمشاركة الأهلى والزمالك. ومن المقرر أن يلتقى الأهلى "المنظم" مع كيركوس الإثيوبى فى لقاء الافتتاح غدا الثلاثاء.

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى:

المجموعة الأولى: الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي، فاب الكاميروني