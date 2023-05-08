شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخشى مفاجآت بترول أسيوط فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق المصرى البورسعيدى، فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، فريق بترول أسيوط باستاد برج العرب فى الإسكندرية، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم. ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، بعدما خسر المصرى البورسعيدى أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الأخيرة، فيما سقط بترول أسيوط أمام الجونة بهدف نظيف فى آخر مباراة.

ويقود المصرى فنيا ميمي عبد الرازق بعد إقالة حسام حسن من تدريب الفريق، ويأمل فى قيادة المصرى لتخطى عقبة بترول أسيوط والتأهل لدور الـ16 من كأس مصر لحين التعاقد مع مدرب جديد للفريق.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.

وفى المقابل، يسعى هشام عبد المنعم، المدير الفنى لفريق بترول أسيوط، لتحقيق الفوز واستغلال حالة الاهتزاز التى يعانى منها المصرى فى خطف بطاقة التأهل وتحقيق المفاجأة واستعادة الثقة بعد السقوط أمام الجونة فى المباراة الماضية.

ويحتل فريق بترول أسيوط المركز الثالث فى ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 47 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبو الفريق 32 هدفا واستقبلت شباكهم من15 هدفا.