شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يواصل التأهيل فى الزمالك واقتراب عودة مصطفى شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماثل مصطفى شلبى، جناح فريق الزمالك، للشفاء بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة، وأصبح شلبى جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الزمالك في مواجهة بروكسى المقبلة فى كأس مصر، وتتوقف مشاركته على قرار الكولومبي كارلوس أوسوريو، الذى سيحدد موقفه فى المباراة وفقًا لاحتياجه لخدماته.

فيما واصل ناصر منسى، مهاجم الزمالك، التأهيل بسبب إصابته بمزق فى العضلة الضامة، ويحتاج اللاعب لما يقرب من 10 أيام إضافية منذ أن بدأ برنامج التأهيل.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة بروكسى والمقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ "32" لبطولة كأس مصر.

من ناحية أخرى، تحفظ الكولومبى أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على التقرير الذى سلمه البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى السابق إلى مسئولى النادى الأبيض، واستقر على فتح صفحة جديدة مع اللاعبين، وإعادة تقييمهم مرة أخرى قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن الراحلين نهاية الموسم.

وطالب أوسوريو اللاعبين بعدم الانسياق وراء الشائعات التى يتم تداولها بشأن أسماء الراحلين عن الفريق، مؤكداً أن المعيار الأساسى للتقييم عنده يبنيه على الالتزام وتنفيذ تعليماته، وبذل أقصى جهد فى التدريبات، والظهور بشكل جيد فى المباريات، وقواعد أخرى كثيرة منها الانضباط والحضور إلى المران فى موعده.

موعد مباراة الزمالك وبروكسى بكأس مصرويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بروكسى، المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ "32" لبطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبروكسى فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.