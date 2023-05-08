شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد للترجى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي، فى الخامسة عصر اليوم، الاثنين، الاستعداد لمباراة الترجي بملعب الأخير فى دوري الأبطال، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة السوبر المصري.

وعاد فريق الأهلي إلى القاهرة أمس الأول، السبت، بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف مساء الجمعة بالإمارات والتتويج ببطولة السوبر المصرى للمرة الـ13 فى تاريخه.

ومنح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق راحة لمدة 48 ساعة على أن يستأنف الفريق التدريبات مساء اليوم فى بداية رحلة الاستعداد لمواجهة بطل تونس المرتقبة.

عل صعيد متصل، كشفت تقارير صحفية أن إدارة الترجي التونسي بدأت اتخاذ عدة قرارات سريعة ضد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي "كاف" على خلفية العقوبة بسبب أحداث جماهيره خلال مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نادى الترجي التونسي بمباراتين دون حضور جمهوره، ومباراتين مع تأجيل التنفيذ، وغرامة مالية على النادي التونسي بقيمة 300 ألف دولار، ما يعادل 913 ألف دينار تونسي.

وأكد موقع "فوت 24" التونسي أن الترجي قرر الاستئناف على قرار حرمان جماهيره من حضور مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي فضلًا عن التشديد علي ملف بسرعة النظر في الاستئناف قبل اللقاء المنتظر الجمعة القادمة وأضاف التقرير أن النادي الترجي سوف يستأنف علي قرار لجنة الانضباط خلال الساعات القليلة المقبلة

ووقعت أحداث عنف خلال مباراة الترجي الرياضي وشبيبة القبائل الجزائري في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بسبب اشتباكات بين عدد من الجماهير وقوات الأمن ما تسبب فى تأخير انطلاق الشوط الثاني بـ45 دقيقة.