شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-5-2023 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم، الاثنين، منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم بـ4 مواجهات قوية بين إنبى ولافيينا، البنك الأهلى مع شبات قنا، المقاولون العرب مع الحمام، والمصرى البورسعيدى مع بترول أسيوط.





موعد مباراة إنبى ولافيينايواجه فريق إنبى فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، فريق لافيينا باستاد بتروسبورت، فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث تعادل إنبى مع الداخلية بهدف لمثله فى الجولة الماضية، فيما فاز لافيينا على ملوى بهدفين مقابل هدف فى آخر مباراة.

وطلب تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، من لاعبيه ضرورة إنهاء المباراة مبكرا واستغلال الفرص التى تتيح لها أمام مرمى المنافس، وحذر من خطورة فريق لافيينا متصدر مجموعة الصعيد، وخاصة مهاجمه رجب مارو الذى سجل 13 هدفا حتى الآن.

وفى المقابل، يسعى النرويجى جورج كاليدى المدير الفنى لفريق لافيينا، لمواصلة مغامرته والإطاحة بالفريق البترولى، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص وتضييق المساحات أمام مهاجمى إنبى من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس مصر.





موعد مباراة البنك الأهلى وشبان قنايستقبل فريق البنك الأهلى، فى السادسة مساء اليوم الاثنين، فريق شبان قنا باستاد القاهرة الدولى، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل فريق البنك الأهلى مع المقاولون العرب بهدف لمثله فى المباراة الماضية، فيما تعادل شبان قنا مع فرق ديروط بهدف لمثله فى الجولة الماضية.

وطالب اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، اللاعبين بإغلاق صفحة الدورى، والتركيز فى مباراة شبان قنا، وحذر اللاعبين من التهاون فى المباراة واستغلال كل الفرص لإنهاء المباراة والتأهل لدور الـ16 وتجنب مفاجآت الكأس.

فى المقابل، يدخل فريق شبان قنا المباراة فى المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة جمعها من 24 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفريق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 10 مباريات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكه 29 هدفا.





موعد مباراة المقاولون العرب وحمام مطروحيستضيف فريق المقاولون العرب، فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، فريق حمام مطروح باستاد المقاولون العرب، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات جيدة، حيث تعادل المقاولون العرب مع البنك الأهلى بهدف لمثله فى المباراة الأخيرة، فيما فرض حمام مطروح التعادل السلبى على جمهورية شبين فى آخر مباراة.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون بقيادة شوقي غريب، بمباريات فريق الحمام في القسم الثاني، للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المطروحي، وشدد على لاعبيه بضرورة استغلال الفرص وعدم الاستهانة بالمنافس، محذراً من مفاجآت الكأس التي تطيح بأسماء كبيرة أمام فرق القسم الثاني.

وفى المقابل، يسعى فريق الحمام المطروحى لتحقيق المفاجأة والإطاحة بالذئاب من كأس مصر، مستغلا الحالة المعنوية للاعبيه بعد العودة بتعادل مثير مع جمهورية شبين.





موعد مباراة المصرى وبترول أسيوطيلتقى فريق المصرى البورسعيدى فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، فريق بترول أسيوط على استاد برج العرب فى الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث خسر المصرى البورسعيدى أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الأخيرة، فيما سقط بترول أسيوط أمام الجونة بهدف نظيف فى آخر مباراة.

ويقود المصرى فنيا ميمي عبد الرازق بعد إقالة حسام حسن من تدريب الفريق، ويأمل فى قيادة المصرى إلى تخطى عقبة بترول أسيوط والتأهل لدور الـ16 من كأس مصر لحين التعاقد مع مدرب جديد للفريق.

وفى المقابل، يسعى هشام عبد المنعم المدير الفنى لفريق بترول أسيوط، إلى تحقيق الفوز واستغلال حالة الاهتزاز التى يعانى منها المصرى فى خطف بطاقة التأهل وتحقيق المفاجأة واستعادة الثقة بعد السقوط أمام الجونة فى المباراة الماضية.