شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة العالم للاسكواش فى شيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثى المصرى، نور الشربيني، طارق مؤمن وكريم عبد الجواد، إلى الدور ربع النهائى ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 12 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

بذلك تضمن مصر 9 مقاعد فى ربع النهائى بعد تأهل 6 لاعبين خلال منافسات الأمس و3 لاعبين فى منافسات اليوم.

وجاءت نتائج المصريين فى ختام منافسات دور الـ 16 من البطولة كالتالي:

- فوز نور الشربينى على الإنجليزية سارة جين بيرى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الاشواط: 11-3، 11-4، 11-6.

- فوز طارق مؤمن على مواطنه محمد أبو الغار بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11, 13-11, 12-10, 9-11, 11-6.

فوز كريم عبد الجواد على مواطنه مروان الشوربجى بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 11-9.

- هزيمة يوسف إبراهيم أمام الإنجليزى محمد الشوربجى بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-9, 11-9.

- هزيمة روان العربى أمام الإنجليزية جورجينا كيندى بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-7, 11-4.