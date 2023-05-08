شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يدرس الدفع بـ سامسون فى تشكيل الزمالك الأساسى أمام بروكسى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزايدت فرص البنيني سامسون أكينولا، مهاجم فريق الزمالك، للمشاركة أساسيًا في مواجهة بروكسى بكأس مصر، فى ظل رغبة المدير الفني الكولومبي أوسوريو فى منح الفرصة لجميع اللاعبين قبل الحكم عليهم بشكل نهائي، ورغم عدم تقديم سامسون مستوى جيداً فى التدريبات، إلا أن أوسوريو يرغب فى الدفع باللاعب أساسيًا حتى يمنحه الفرصة الكاملة ليحدد مصيره المرحلة المقبلة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة بروكسى فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ "32" لبطولة كأس مصر.

من ناحية أخرى، تحفظ الكولومبى أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على التقرير الذى سلمه البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى السابق إلى مسئولى النادى الأبيض، واستقر على فتح صفحة جديدة مع اللاعبين، وإعادة تقييمهم مرة أخرى قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن الراحلين نهاية الموسم.

وطالب أوسوريو اللاعبين بعدم الانسياق وراء الشائعات التى يتم تداولها بشأن أسماء الراحلين عن الفريق، مؤكداً أن المعيار الأساسى للتقييم عنده يبنيه على الالتزام وتنفيذ تعليماته، وبذل أقصى جهد فى التدريبات، والظهور بشكل جيد فى المباريات، وقواعد أخرى كثيرة منها الانضباط والحضور إلى المران فى موعده.