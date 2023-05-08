عمرو السولية يقترب من تدعيم الأهلي أمام الترجى فى دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - اقترب عمرو السولية لاعب الأهلي من تدعيم صفوف فريقه فى مباراته أمام الترجي التونسي الجمعة المقبل، فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب عن مباريات الفريق الأحمر الفترة الأخيرة بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية وخضوعه لبرنامج تأهيلي.

وخضع عمرو السولية لفحص طبي من قبل الجهاز الطبي للأهلي لتحديد موقفه من رحلة السفر إلى تونس لمواجهة الترجي الجمعة المقبل فى ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عمرو السولية عن المشاركة في مباراة السوبر المصري الأخيرة أمام بيراميدز التى حسمها الأهلي لصالحه بالفوز بهدف نظيف، بسبب شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وعدم الجاهزية الفنية.

ويحدد طبيب الأهلي موقف السولية من مرافقة بعثة فريقه المسافرة إلى تونس أو استمرار غيابه عن موقعة الترجي المقبلة برادس.

على صعيد متصل، أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاهلى ، أن محمود متولى مدافع الفريق لن يعود للتدريبات الجماعية إلا بعد تنفيذ البروتوكول العلاجى للإغماء وقال أحمد أبو عبلة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "محمود متولى أجرى أشعة مقطعية على المخ، وأثبتت سلامته، ولم نتخذ قرار عودته من الإمارات وركوب الطائرة إلا بعد التأكد من جاهزيته لتلك الخطوة".

وأضاف طبيب الأهلى، "متولى تحت الملاحظة الطبية وأطمئن عليه فى بيته هاتفياً، وهو سليم وحالته مطمئنة للغاية، وثبت أن الكرة التى اصطدمت برأسه قبل نهاية مباراة بيراميدز تسببت له فى إصابته بارتجاج فقد الوعى على إثره لمدة ثوانٍ".

وتابع، "متولى لن يعود لتدريبات الاهلى إلا بعد تنفيذ البروتوكول الطبي لحالات الإغماء وفقدان الوعى، وهى تتطلب مرور من أربعة إلى خمسة أيام قبل خوض أى مباراة، وسنحسم موقف سفره مع الأهلى لتونس مع مارسيل كولر مدرب الفريق".

من جانبه طمأن محمود متولي الجماهير على حالته الصحية بعد سقوطه على أرض الملعب، فى اللحظات الأخيرة، وأكد متولي أنه بخير وحالته الصحية جيدة، وأبدى سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر للمرة الـ13 في تاريخ النادي، وقال إن التتويج بالبطولة مستحق.