شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش بـ4 مواجهات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 12 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتقام منافسات هذا الدور على مدار يومي، الثامن والتاسع من شهر مايو، حيث جاءت مباريات المصريين فى اليوم الأول من الدور ربع النهائي كالتالي:

ـ نوران جوهر ونور الطيب

ـ هانيا الحمامي وأماندا صبحي

ـ مصطفى عسل ومازن هشام

ـ علي فرج والنيوزيلندي بول كول

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، والبطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، يحملان لقب بطولة العالم فى النسخة الأخيرة.

وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.

فيما سبق لعلى فرج وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022.