شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد إصابة فتوح وعمرو السيسى فى الزمالك قبل مواجهة بروكسى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لخوض التدريبات التأهيلية الخاصة، بعدما تجددت إصابته التى كان يعانى منها الفترة الماضية فى العضلة الخلفية، وتسببت تلك الإصابة فى ابتعاد اللاعب عن المشاركة الفترة الماضية، وبعدما كان اللاعب اقترب من العودة لصفوف فريقه لتدعيمه بالمواجهات المقبلة، بدأ اللاعب يشعر بتجدد الآلام ما دفعه للعودة لخوض التدريبات التأهيلية.

ووفقًا لمصدر بنادى الزمالك، فإنه من المتوقع بنسبة كبيرة أن يغيب فتوح عن مواجهة فريقه المقبلة أمام بروكسى، المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ "32" لبطولة كأس مصر، وتحدد للاعب برنامج علاجي وتأهيلي يقوم بتأديته الفترة الحالية، على أمل شفاء اللاعب فى أسرع وقت ممكن، وعودته للمشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية.

في السياق ذاته، يواصل عمرو السيسى وناصر منسى لاعبا الزمالك التأهيل الفترة الحالية، نظرًا لإصابة عمرو السيسى في الركبة، ولم يتماثل للشفاء حتى الوقت الحالي، مما يقلل فرص ظهوره مع الفريق في مواجهة بروكسى المقبلة، في الوقت ذاته يواصل ناصر منسى مهاجم الفريق التأهيل بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة، ويحتاج اللاعب لما يقرب من 10 أيام إضافية منذ أن بدأ برنامج التأهيل.