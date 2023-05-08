شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز كرة اليد بالأهلى: إصابة على زين ضربة قوية.. ولا مجال لتعويضه والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، "الزمالك اقترب من اللحاق بالمباراة بعدما كان هناك فارق كبير، ولكن نجح لاعبونا فى توسيع النتيجة من جديد حتى حسم المباراة بالفوز، بدأنا الإصلاح في القطاع منذ موسم ونصف ونحصد الآن نتائج العمل، ديفيز مدرب كبير وصنع الفارق ونحن نمنحه صلاحيات كاملة".
وتابع ياسر لبيب، "إصابة على زين ضربة كبيرة وتدعو للحزن ولا مجال لتعويضه بلاعب جديد فى بطولة أبطال الكؤوس، طموحنا التتويج بأبطال الكؤوس الأفريقية لتحقيق الرباعية هذا الموسم، عقب أبطال الكؤوس سندرس دعم الفريق لبطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" فى السعودية".
وعن إمكانية الاستعانة بلاعبين من الزمالك فى سوبر جلوب قال ياسر لبيب، "ديفيز من يختار اللاعبين، وحتى الآن لم نناقش مسألة التفاوض مع يحيي الدرع، وحماصة خارج حساباتنا".
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