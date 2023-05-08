شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز كرة اليد بالأهلى: إصابة على زين ضربة قوية.. ولا مجال لتعويضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر لبيب، رئيس جهاز كرة اليد بالأهلي، أن إصابة لاعبه على زين ضربة قوية للمارد الأحمر رغم التتويج بالسوبر الأفريقى. وقال ياسر لبيب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج كيك أوف مع الإعلامى أحمد خيري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الفوز على الزمالك بالسوبر الأفريقي للموسم الثاني على التوالى إنجاز مهم وكبير، لأنه على منافس قوى ومحترم ولديه سجل حافل من البطولات والخبرات".

وأضاف، "الزمالك اقترب من اللحاق بالمباراة بعدما كان هناك فارق كبير، ولكن نجح لاعبونا فى توسيع النتيجة من جديد حتى حسم المباراة بالفوز، بدأنا الإصلاح في القطاع منذ موسم ونصف ونحصد الآن نتائج العمل، ديفيز مدرب كبير وصنع الفارق ونحن نمنحه صلاحيات كاملة".

وتابع ياسر لبيب، "إصابة على زين ضربة كبيرة وتدعو للحزن ولا مجال لتعويضه بلاعب جديد فى بطولة أبطال الكؤوس، طموحنا التتويج بأبطال الكؤوس الأفريقية لتحقيق الرباعية هذا الموسم، عقب أبطال الكؤوس سندرس دعم الفريق لبطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" فى السعودية".

وعن إمكانية الاستعانة بلاعبين من الزمالك فى سوبر جلوب قال ياسر لبيب، "ديفيز من يختار اللاعبين، وحتى الآن لم نناقش مسألة التفاوض مع يحيي الدرع، وحماصة خارج حساباتنا".