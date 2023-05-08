شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة لكولر مع لاعبى الأهلى فى بداية الاستعداد للترجى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية مع لاعبيه اليوم، الاثنين، فى بداية التحضير لمباراته أمام الترجي التونسي الجمعة المقبل فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك لشرح خطة التحضير للمباراة، وإطلاع لاعبيه على بعض مقاطع الفيديو التى تم تجهيزها من قبل ياسين الميكارى، محلل الأداء، للوقوف على عناصر القوة والضعف فى صفوف الفريق التونسي، والاستقرار على الخطة المناسبة لتلك المواجهة الصعبة.

كما يحرص كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم الأخيرة أمام بيراميدز فى السوبر المصري، وشرح الأسلوب الذي يعتمد عليه الترجي فى الهجوم، وتحديد الأوراق الرابحة التى يعتمد عليها فى صفوفه من أجل اختراق خطوط المنافسين وتسجيل الأهداف، مع التأكيد على ضرورة استغلال إقامة مباراة الذهاب في تونس بدون جمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على حسم بطاقة الصعود في موقعة الإياب بالقاهرة.

على صعيد متصل، قرر مسئولو الأهلي صرف مكافآت خاصة للاعبين عقب التتويج بلقب السوبر المصري على حساب بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة باستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، خاصة بعد الأداء القوى والروح القتالية التى ظهر عليها اللاعبون، ووجود رغبة واضحة لديهم فى استمرار التتويج بالألقاب وإصرارهم على حصد لقب البطولة، خاصة بعد الموسم الصعب الذي لعبه الفريق الأحمر الموسم الماضي.

جاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بصرف مكافآت خاصة للاعبين تقديراً لدور اللاعبين بعد تحمل المسئولية واستعادة شخصية الفريق الأحمر، وإحكام السيطرة على المركز الأول فى كل البطولات التى تنافس عليها كتيبة السويسرى مارسيل كولر.

وترغب إدارة الأهلي فى تحفيز اللاعبين معنوياً، والشد من أزرهم من أجل الاستمرار في مواصلة العروض القوية والفوز بكل الألقاب التي ينافس عليها الفريق الأحمر في الموسم الحالي على المستوى المحلي والقارى، وتعزيز ثقتهم فى أنفسهم بعد الفوز بلقب السوبر على حساب بيراميدز وقبل أيام قليلة من مواجهة الترجى التونسى بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.