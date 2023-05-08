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إدارة الإسماعيلى تؤازر اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة الإسماعيلى، بقيادة أبو بكر الحديدى، على مؤازرة اللاعبين فى التدريبات خلال الساعات الماضية، قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها مساء الثلاثاء، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى العام المصرى.

 

وانتظم لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى فى معسكر مغلق داخل الفندق الخاص بالنادى، استعدادا للسفر اليوم، الاثنين، للمبيت بالقاهرة، ضمن التحضيرات لمواجهة فريق بيراميدز.

 

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وضمت قائمة الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز 22 لاعبا هم:

 

حراسة المرمى: محمد فوزى، محمد كوكو، أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، محمد بيومى، عصام صبحى، كريم عرفات، محمد دسوقى

الوسط: عماد حمدى، سيرجى آكا، محمد حسن، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، صالح جمعة، عمر الساعى، كريم الديب، ياو أنور، محمود الشبراوى، عبد الرحمن مجدى

الهجوم: محمد الشامى، فراس شواط.

 

وفاز الإسماعيلى على فريق الشرقية أحد أندية المظاليم، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وذلك خلال المباراة الودية التى جمعتهما عصر الثلاثاء ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشوار الفريق بمسابقة الدورى المحلى.

 

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حصدها بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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