«تحرك عاجل من النادي» .. إختفاء نجم هجوم إنبي منذ 10 أيام «الهاتف مغلق وزوجته لا تعلم عنه شيئا»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، اختفاء لاعبه البوركينابي إيريك تراوري منذ 10 أيام.

وقال إسماعيل في تصريحات تليفزيونية: «إيريك تراوري مختفي منذ 10 أايام، وتواصلنا مع مدير أعماله ولا يعلم عنه شيء، وتواصلنا أيضًا مع مدير شئون اللاعبين الأجانب ولا يعلم عنه شيء».

وتابع: «كما أننا تواصلنا مع زوجته أيضًا، وهي أخبرتنا أنها لا تعلم شيئا عن مكانه».

وتابع: «ومستمرون في التواصل مع وكيله، ولكننا لم نصل لأي جديد حول مكانه، ونساند زوجته لحين الاطمئنان عليه والوصول له».

وأتم: «جواز سفر اللاعب ليس معنا، ولا نعرف هل هو مع بيراميدز أم لا».

انقطاعه عن التدريبات

من جانبه ، كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تقدم نادي إنبي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد إيريك تراوري، نجم الفريق، بسبب انقطاعه عن التدريبات.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "نادي إنبي تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد لاعبه إيريك تراوري، بسبب انقطاعه عن التدريبات"، حيث أغلق اللاعب هاتفه المحمول، ولا يعرف أحدا مكانه أو سبب ما فعل.

وقال شوبير: "في وقت سابق، ناقش نادي فيوتشر احتياجاته لتدعيم الفريق، فاقترحت اسم إيريك تراوري، وكان الرد بالرفض، وبالاستفسار عن السبب وجدت عدد كبير من الأسباب".

وأضاف شوبير :" أبلغوني إن إيريك تراوري لاعب كويس، لكن فيه حاجة مش مظبوطة، الكلام ده من شهر سبتمبر الماضي".

وتابع شوبير : "كان نفسي إنبي يسأل عن اللاعب مثلما فعل فيوتشر، والمصيبة إن إيريك تراوري هو اللي ممكن يشتكي إنبي ويفُرض غرامة على النادي كمان".