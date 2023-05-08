شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع اللمسات النهائية اليوم على رحلة تونس لمواجهة الترجى فى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات الحالية، اللمسات النهائية على رحلة الفريق المرتقبة لتونس لمواجهة الترجى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل فى رادس، ويتواصل مسئولو بعثة الأهلي مع نظرائهم فى السفارة المصرية بتونس من أجل التجهيز لهذه الرحلة التى يخوض خلالها الفريق واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم.

ويغادر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى رئيس الجهاز الإداري إلى تونس اليوم، الاثنين، قبل مغادرة البعثة لإنهاء كافة الإجراءات وتذليل العقبات.

وحدد مسئولو النادي الأهلي الرابعة عصر غد، الثلاثاء، موعدًا للسفر إلى لتونس لملاقاة الترجى، كما يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة في تونس بالتنسيق مع سفارة مصر في الامارات لتسهيل كافة ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي التونسية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على دراسة مباريات الترجى فى الدوري التونسى، وكذلك مبارياته الأفريقية فى دوري الأبطال، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل تونس قبل ملاقاته فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس.

ويرغب كولر فى تحقيق فوز يسهل من مهمة الفريق الأحمر قبل مباراة العودة بالقاهرة المقرر لها الجمعة بعد المقبل باستاد القاهرة الدولى.