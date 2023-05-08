شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يشارك مع لاعبى فيوتشر فى التدريبات قبل لقاء الأسطول بالكأس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، على مشاركة لاعبي الفريق فى التدريبات استعداداً لمواجهة فريق الأسطول بكأس مصر، وذلك لمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية عن قرب خلال التقسيمة التى أقيمت على هامش التدريبات.

وعقد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، على هامش مران الفريق، استعداداً لمواجهة الأسطول، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وحذر علي ماهر لاعبي الفريق من مفاجآت الكأس، خاصة أن فريق فيوتشر كان قد ودع كأس مصر نسخة الموسم الماضي من دور الـ 32، وذلك بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب السويس، وشدد علي ماهر على أهمية استغلال الفرص والخروج باللقاء إلى بر الأمان وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 للمنافسة على اللقب.

ونجح فريق فيوتشر في موسمه الأول بالدوري، في حصد بطولة كأس الرابطة بنسختها الأولى، كما اختتم دوري الموسم الماضي في المركز الخامس، ليشارك في الموسم الجاري ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ودعها من دور المجموعات.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 26 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 11 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.