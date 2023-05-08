شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتقدم 16 مركزاً فى التصنيف العالمى للتنس لتصبح الـ43 عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت ميار شريف لاعبة منتخب التنس 16 مركزا بالتصنيف العالمي لسيدات التنس الصادر صباح اليوم، الاثنين، لتصبح فى المركز 43 عالمياً، برصيد 1140 نقطة، فى أفضل تصنيف تصل له أى لاعبة أو لاعب فى تاريخ رياضة التنس المصرية.



ميار شريف

جاء ذلك بعد تأهلها خلال الأسبوع الماضي لربع نهائي بطولة مدريد للأساتذة ذات 1000 نقطة إحدى أقوى البطولات باللعبة.

كانت ميار خسرت في ربع النهائي أمام البيلاروسية ارينا سابالينكا التي توجت باللقب أول أمس السبت .

يذكر أن أفضل مركز وصلت إليه ميار خلال الفترة السابقة المركز 44 عالميا.

فى المقابل تراجعت البطلة التونسية أنس جابر ثلاثة مراكز لتصبح فى المركز السابع برصيد 4116، بسبب الإصابة التى جعلتها تنسحب من بطولة شتوتجارت الألمانية من الدور النصف النهائي وعدم مشاركتها في بطولة مدريد.

وحافظت البولندية ايجا شوفنتيك على صدارة التصنيف برصيد 9625 نقطة وذلك بعد تتويجها بلقب بطولة شتوتجارت وبلوغها نهائي بطولة مدريد تليها البيلاروسية ارينا سابالينكا برصيد 7881 نقطة المتوجة بلقب مدريد ثم الأمريكية جسيكا بيجولا برصيد 5300 نقطة.

وتقدمت الفرنسية كارولين جارسيا مركزا واحدا لتصبح الرابعة برصيد 5025 نقطة تليها الأمريكية كوكو جواف برصيد 4345 نقطة ثم الكازاخستانية الينا ربيكانا برصيد 4195 نقطة.