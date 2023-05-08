شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يفحص الرباعى المصاب قبل مران اليوم استعداداً لمواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الرباعى "عمرو السولية وياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمود متولى" لاعبو النادى الأهلى للفحص الطبي بمعرفة أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، لتحديد موقفهم من المشاركة فى تدريبات المارد الأحمر اليوم من عدمه استعداداً لمواجهة الترجى التونسى بدوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل.

ويعانى عمرو السولية من شد فى العضلة الخلفية، فيما يعانى ياسر إبراهيم بجزع بسيط في كاحل القدم، ورامى ربيعة من خلع فى مفصل الترقوة، فيما تعرض محمود متولى لإغماءة في مباراة بيراميدز بالسوبر.

ويعود الأهلى للتدريبات اليوم، الاثنين، بعد الحصول على راحة سلبية عقب التتويج بكأس السوبر مساء الجمعة الماضى على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وحدد مسئولو النادي الأهلي الرابعة عصر غد الثلاثاء موعدًا للسفر إلى لتونس لملاقاة الترجى، كما يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة في تونس بالتنسيق مع سفارة مصر في الامارات لتسهيل كافة ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي التونسية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على دراسة مباريات الترجى فى الدوري التونسى، وكذلك مبارياته الأفريقية فى دوري الأبطال، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل تونس قبل ملاقاته فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس.

ويرغب كولر فى تحقيق فوز يسهل من مهمة الفريق الأحمر قبل مباراة العودة بالقاهرة المقرر لها الجمعة بعد المقبل باستاد القاهرة الدولى.