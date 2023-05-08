شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبحث عن الفوز الأول منذ 75 يوماً فى مواجهة الحمام بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، فريق الحمام المطروحي فى المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وكان المقاولون العرب قد تعادل بهدف لمثله فى المباراة الأخيرة بالدوري أمام البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة 27.

ويبحث المقاولون العرب عن فوز تأخر منذ 75 يوماً، وبالتحديد فى 22 فبراير الماضي عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري، ومنذ تلك المباراة خاض المقاولون 11 لقاء في مختلف المسابقات لم يتذوق خلالهم طعم الانتصار.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون، بقيادة شوقي غريب، بمباريات فريق الحمام في القسم الثاني، للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المطروحي.

وشدد شوقي غريب على لاعبيه، بضرورة استغلال الفرص وعدم الاستهانة بالمنافس، محذراً من مفاجآت الكأس التي تطيح بأسماء كبيرة أمام فرق القسم الثاني.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.