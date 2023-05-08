«دور الـ32 لبطولة كأس مصر» .. موعد مواجهة إنبي ولافيينا

الشارقة - اميمة ياسر - يحتضن استاد بتروسبورت في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين ، مباراة إنبي ضد لافيينا، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالى، على أن يلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة فيوتشر ضد طلائع الجيش بدور الـ16.

ويدير لقاء إنبي ضد لافيينا طاقم حكام مكون إسلام القماش حكم للساحة ويعاونه كل من حسني عبدالرازق مساعد أول ومحمود عبدالعزيز مساعد ثاني وأحمد الحلواني حكما رابعا.

وانطلق دور الـ32 لبطولة كأس مصر أمس الأحد بثلاث مواجهات وتأهل سيراميكا كليوباترا والداخلية وسموحة إلي دور الـ 16 لبطولة كأس مصر الموسم الجاري بعدما تخطي سيراميكا دكرنس بخماسية نظيفة فيما حول سموحة تأخره أمام الو ايجيبت للفوز 2-1، وفوز الداخلية علي أسوان بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي.