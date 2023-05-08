شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. نور الشربينى تتصدر التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات في الثامن من مايو الجاري، وتصدرت نور الشربيني التصنيف العالمي للسيدات، بعد أكثر من عام من هيمنة نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات، والتى وصلت لـ 57 أسبوعاً على التوالى، وذلك بعدما أكملت عاماً فى الصدارة فى الأول من أبريل الماضى.

وجاء تصنيف بطلات مصر فى قائمة التوب 10 كالتالى:

نور الشربيني (المركز الأول)

نوران جوهر (المركز الثاني)

هانيا الحمامي (المركز الثالث)

نور الطيب (المركز السادس)

فيما جاءت جاءت التوب 10 بشكل عام كالتالى:

تصدرت نور الشربيني لاعبة سبورتنج التصنيف العالمي للسيدات وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نوران جوهر في المركز الثاني، هانيا الحمامي فى المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج فى المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، أوليفيا فيتشر في المركز السابع، تقدمت الانجليزية جورجينا كيندي مركزين لتحتل التصنيف الثامن، وتراجعت الإنجليزية سارة جان بيري إلى المركز التاسع، البلجيكية نيلي جليس في المركز العاشر.



