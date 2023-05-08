قائمة منتخب ألعاب القوى البارالمبى لبطولة الجائزة الكبرى فى إيطاليا

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب ألعاب القوى البارالمبى فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بمدينة جيسولو الإيطالية فى الفترة من 8 إلى 15 مايو الجارى.

وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبى كلا من، شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، و معه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى.

وقائمة اللاعبون تضم، إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمى.