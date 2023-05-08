شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصطحب "شيف" فى رحلة تونس لمواجهة الترجى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على اصطحاب "شيف" فى رحلة الفريق إلى تونس لمواجهة الترجى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل فى رادس.

ويأتى قرار اصطحاب الشيف فى رحلة تونس المرتقبة؛ من أجل الإشراف على وجبات اللاعبين خلال فترة تواجد البعثة فى تونس.

ويعود الأهلى للتدريبات اليوم، الاثنين، بعد الحصول على راحة سلبية عقب التتويج بكأس السوبر مساء الجمعة الماضى على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وحدد مسئولو النادي الأهلي الرابعة عصر غد الثلاثاء موعدًا للسفر إلى لتونس لملاقاة الترجى، كما يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة في تونس بالتنسيق مع سفارة مصر في الامارات لتسهيل كافة ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي التونسية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على دراسة مباريات الترجى فى الدوري التونسى، وكذلك مبارياته الأفريقية فى دوري الأبطال، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل تونس قبل ملاقاته فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس.

ويرغب كولر فى تحقيق فوز يسهل من مهمة الفريق الأحمر قبل مباراة العودة بالقاهرة المقرر لها الجمعة بعد المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويعكف كولر على عقد محاضرات فيديو مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز التي أقيمت مساء الجمعة الماضى، والعمل على تصحيحها قبل السفر لتونس لمواجهة الترجى.

كما يعقد كولر جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر لمعرفة موقف اللاعبين المصابين قبل التحضير لمباراته أمام الترجى.

وعانى الأهلي من أكثر من إصابة خلال الفترة الماضية، منهم من تعافى ومنهم من يواصل التأهيل، مثل ياسر إبراهيم ومحمود متولى و عمرو السولية ورامي ربيعة حيث يرغب الجهاز الفني في استعادة كل اللاعبين قبل مباراة الترجى الحاسمة في مستقبل الفريق.