شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحارب إجهاد لاعبي بيراميدز قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحارب الجهاز الفني لفريق بيراميدز، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، إجهاد لاعبي فريقه فى ظل تلاحم المباريات، ورفض اتحاد الكرة تأجيل مواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدًا الثلاثاء فى مسابقة للدورى، وذلك بعد خوض مباراة الأهلي فى كأس السوبر المصري بدولة الإمارات والتى حسمها المارد الأحمر بهدف سجله علي معلول من ضربة جزاء.

وعقد باتشيكو جلسة مع أفراد جهازه المعاون، حدد خلالها البرنامج التأهيلي الذي سيتم اتباعه عقب العودة من رحلة الإمارات، حيث عادت البعثة فجر أمس، الأحد، وذلك حتى يتمكن من التغلب على إجهاد لاعبيه، قبل مواجهة الإسماعيلي فى مسابقة الدورى، وخصص باتشيكو حصصا تأهيلية للاعبين، مع بعد التدريبات البدنية الخفيفة.

ومن المقرر أن يدخل بيراميدز معسكر إعداد مغلقا اليوم، الاثنين، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدًا الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.