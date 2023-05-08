شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم ميمى عبد الرازق فى 37 مباراة بمقعد المدير الفنى قبل قيادة المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض ميمي عبد الرازق، المدير الفني الجديد للنادي المصري، المهمة الأولى له مع الفريق البورسعيدي، بعدما تم تعيينه مدرباً للفريق، خلفا لحسام حسن مدرب المصري السابق والذي تمت إقالته قبل أيام.

ويستعد المصري لمواجهة بترول أسيوط في التاسعة مساء اليوم، الاثنين، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر، ويفتقد الفريق البورسعيدي لجهود الخماسي مروان حمدي ، حسين السيد، عبد الرحيم دغموم، الياس الجلاصي، وفرانك ايتوجا، عن قائمة الفريق حيث يعاني هؤلاء اللاعبين حاليا من إصابات متفاوتة خلال الفترة الماضية ، وهو الأمر الذي دفع بطبيب الفريق الدكتور مجدي الألفي للاطلاع على تقريراتهم الطبية لمعرفة مدة العلاج اللازمة لكل لاعب حتى يتماثل للشفاء.

خلال مسيرته التدريبية تولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب فريقين فقط، حيث شغل منصب المدير الفني لفريقي، سموحة والمصري، وقاد عبد الرازق 37 مباراة من مقعد المدير الفني، حصد خلالهم 13 انتصار، وتعادل في 16 لقاء، وخسر 8 مواجهات.

أكبر الانتصارات التي حققها عبد الرازق كانت مع سموحة، عندما فاز على الأهلي 3-0 في دوري موسم 2015/2016، وكذلك فاز على الإسماعيلي 3-1، وعلى غزل المحلة 4-2، وعلى بتروجت 3-1.

وظهر أعضاء الجهاز الفني الجديد للنادي المصري في ختام استعدادات الفريق البورسعيدي داخل معسكره ببرج العرب، لمواجهة بترول أسيوط، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وانتهى مجلس إدارة النادي المصري من الاستقرار على الجهاز الفني للفريق الأول والذي سيتولى المهمة حتى نهاية الموسم الجاري، ويضم الجهاز الدكتور ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًا ، أحمد الكاس مدرب عام أول ، طارق السيد مدرب عام ثان ، محمد معوض مدرب مساعد ، خالد عبد الله مدرب حراس مرمى ، مجدي الألفي طبيبًا للفريق ، أحمد جاب الله اخصائيًا للتأهيل ومعدًا بدنيًا ، محمود جابر مديرا إداريا ، أحمد منصور إداريا.

وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري