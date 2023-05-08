شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات الأهلى والجزيرة فى نهائى دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دورى السوبر لسيدات السلة عن تأهل كل من الأهلى والجزيرة للدور النهائي من البطولة وخوض مباريات best of 5 .

وتأهل الأهلى لنهائى البطولة بعد التغلب على سموحة بينما تأهل الجزيرة بالتغلب على سبورتنج.

وتقام مباريات الدور النهائى فى الفترة من 10 إلى 14 مايو الجارى بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وجاء جدول المباريات وفقا ما أعلنته لجنة المسابقات كالتالى ..

الأربعاء 10 مايو – الأهلي × الجزيرة الساعة 6:00 مساء

الجمعة 12 مايو – الأهلي × الجزيرة الساعة 6:30 مساء

الأحد 14 مايو – الجزيرة × الأهلي الساعة 6:30 مساء

وحال اللجوء إلى المباراة الرابعة فتقام الثلاثاء 16 الساعة 6:30 مساء ، وكذلك المباراة الخامسة حال اللجوء اليها فتقام الخميس 18 مايو الساعة 6:30 مساء