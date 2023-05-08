شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات الأهلى والجزيرة فى نهائى دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دورى السوبر لسيدات السلة عن تأهل كل من الأهلى والجزيرة للدور النهائي من البطولة وخوض مباريات best of 5 .
وتأهل الأهلى لنهائى البطولة بعد التغلب على سموحة بينما تأهل الجزيرة بالتغلب على سبورتنج.
وتقام مباريات الدور النهائى فى الفترة من 10 إلى 14 مايو الجارى بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.
وجاء جدول المباريات وفقا ما أعلنته لجنة المسابقات كالتالى ..
الأربعاء 10 مايو – الأهلي × الجزيرة الساعة 6:00 مساء
الجمعة 12 مايو – الأهلي × الجزيرة الساعة 6:30 مساء
الأحد 14 مايو – الجزيرة × الأهلي الساعة 6:30 مساء
وحال اللجوء إلى المباراة الرابعة فتقام الثلاثاء 16 الساعة 6:30 مساء ، وكذلك المباراة الخامسة حال اللجوء اليها فتقام الخميس 18 مايو الساعة 6:30 مساء
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