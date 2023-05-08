لاعب الريدز السابق : محمد صلاح أسطورة ليفربول المطلقة

الشارقة - اميمة ياسر - يرى روبي فاولر، أسطورة ليفربول، أن محمد صلاح، نجم الريدز، يجعل الجميع في الفريق سيئين بما يقدمه إسبوعًا تلو الآخر ومواصلته تحطيم الأرقام القياسية.

واصل محمد صلاح تحقيق الأرقام القياسية بهدفه أمام برينتفورد حيث أصبح ثامن لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 100 هدفًا على ملعب "أنفيلد"، كما عادل رقم ستيفن جيرارد أسطورة الريدز خامس الهدافين التاريخيين لليفر برصيد 186 هدفًا.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية في ملعب الانفيلد.

قال روبي فاولر في تصريحات للموقع الرسمي لـ"البريميرليج":" أعتقد أنه في كل أسبوع يمر يجعل محمد صلاح الجميع في ليفربول يبدون سيئين".

أضاف:" صلاح يملك سجلًا استثنائيًا في الدوري الإنجليزي، لا أعتقد أن أي شخص كان يتصور مقدار الأهداف التي حققها وكمية العروض الرائعة التي قدمها وسيقدمها خلال مسيرته".

أكد فاولر:" صلاح أصبح ظاهرة مطلقة لليفربول، هو وتحفة فنية، وزميل رائع، يقول ويفعل كل الأشياء الصحيحة، ماذا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك؟".

أتم:" لقد كان صلاح صفقة استثنائية لليفربول، وبالنظر إلى ما حققه مع الريدز أعتقد أنه يجب أن يكون أسطورة ليفربول المطلقة".