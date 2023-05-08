شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تعديل موعد انطلاق مباراة الاتحاد والسكة الحديد بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابًا إلى فريقى الاتحاد السكندرى والسكة الحديد لتغيير موعد انطلاق المباراة حيث تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء بدلاً من الساعة السادسة مساء ببطولة كأس مصر.

ويلتقى فريق الاتحاد السكندرى فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، مع فريق السكة الحديد على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث حقق الاتحاد السكندرى فوزا صعبا على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى كأس رابطة الأندية، فيما حقق السكة الحديد الفوز على فريق العبور فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى.

يسعى الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، إلى تحقيق الفوز واجتناب مفاجآت كأس مصر، وحذر اللاعبين من التهاون فى المباراة، خاصة أن السكة الحديد من الفرق المميزة التى تضم عناصر مميزة وقريبة من الدورى الممتاز، وطالب اللاعبين بضرورة إنهاء المباراة مبكرا وانتزاع بطاقة العبور لدور الـ16 فى الكأس.

يحتل نادى الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة، من 25 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 4 مباريات و9 مواجهات، سجل لاعبو زعيم الثغر 30 هدفا واستقبلت شباكهم 28 هدفا.

فى المقابل، يأمل أمير عزمى مجاهد المدير الفنى لفريق السكة الحديد، فى تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور، وطالب أمير اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل التأهل لدور الـ16، وحذر من خطورة لاعبى الاتحاد وخاصة أوستن أموتو وأحمد عادل ميسى.

ويحتل فريق السكة الحديد المركز الثانى فى ترتيب مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى برصيد 48 نقطة من 24 مباراة ،حيث فاز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا.