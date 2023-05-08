شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى وحسام أشرف يقودان هجوم البنك الأهلى أمام شبان قنا فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، تشكيل الفريق لمواجهة شبان مسلمين قنا، ضمن مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي.. أحمد صبحي

خط الدفاع.. أحمد ياسين _ أمير مدحت _ محمود الجزار _ عاصم صلاح .

خط الوسط.. أحمد سعيد _ حمدى علاء _ إسلام جابر _ موسى ديأوارا .

خط الهجوم.. حسام أشرف _ باسم مرسي.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: محمد أبو جبل _ خالد مصطفى _ سعيدو سيمبورى _ محمد فتحى _ محمود قاعود _ كريم بامبو _ اسحاق يعقوبو _ محمد هلال _ أسامة فيصل.

بينما جاء تشكيل فريق شبان قنا بقيادة محمد مصطفى يضم كلا من: حسن رضا في حراسة المرمى، عبد الله هاشم ، أحمد خلف الله ، مصطفى حسن، على خليل، كريم عادل ، أحمد الليثى ، ميشيل أكا ، مهند أحمد، عبد الرحمن أحمد، ومصطفى عبد العاطى.