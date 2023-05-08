شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل إنبى ولافيينا فى مواجهة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النرويجى جورج كاليدى، المدير الفنى لفريق لافيينا، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة إنبى باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق لافيينا كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الغندور

الدفاع: محمد جبس، محمد مزيكا،طه الشيخ، علاء مارسيلو

الوسط: هشام نيمار، محمد عويس، محمد رمضان، أديدامولا، عبد الرحمن عبودة

الهجوم: رجب مارو

فيما جاء تشكيل فريق إنبى كالتالى..

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي خط الدفاع : محمد حامد - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا خط الوسط : أحمد عيد - محمد حمدي - مصطفى دويدار - أحمد العجوز - مودي ناصر خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رضا السيد وخالد رضا ومروان داود وعبد الرحمن عماد وإبراهيم جلال وسيف الخشاب وكريم الطيب و محمد عبد العاطي وأحمد نادر

ويسعى النرويجى جورج كاليدى، المدير الفنى لفريق لافيينا، لمواصلة مغامرته والإطاحوة بالفريق البترولى، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص وتضييق المساحات أمام مهاجمى إنبى من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس مصر.

ويحتل فريق لافيينا صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 53 نقطة، قبل 6 جولات من نهاية دورى القسم الثانى، متفوقا على فريق الجونة صاحب نفس الرصيد بالأهداف.

وطلب تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، من لاعبيه ضرورة إنهاء المباراة مبكرا واستغلال الفرص التى تتيح لها أمام مرمى المنافس، وحذر من خطورة فريق لافيينا متصدر مجموعة الصعيد، وخاصة مهاجمه رجب مارو الذى سجل 13 هدفا حتى الآن.

ويحتل فريق إنبى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 29 هدفا.