شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة الاتحاد لمواجهة السكة الحديد بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر زوران المدير الفني لفريق الاتحاد على قائمة الفريق التى ستخوض مواجهة السكة الحديد ضمن منافسات دور ال32 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء باستاد الإسكندرية.

وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى:

المهدي سليمان وصبحي سليمان

خط الدفاع :

صبري رحيل ، عبدالله نصيب ، هشام صلاح ،

أحمد بهاء ؛ محمود علاء ، محمد الصالح

خد الوسط :

مورو ، ناصر ناصر ،اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن،

محمود عبدالعزيز ، فوزي الحناوي ، خالد الغندور ،

عمار حمدي ، أحمد عيد

الهجوم:

مابولولو وأوستن اموتو واحمد عادل ميسي

ويغيب عن قائمة الفريق: عمرو خليل وفارس السيد وكازيتو والسيد سالم وخالد صبحي وعبدالغني محمد

ومحمد محمود ومصطفى إبراهيم وعموري ومحمد فارس.