شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض أول مران له استعدادا للترجى بتونس.. محاضرة من كولر وفقرة للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الاستعداد لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، باستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة عقب العودة من الإمارات صباح السبت والفوز بالسوبر المصري على حساب بيراميدز.

وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، مران اليوم بمحاضرة فنية مع اللاعبين تحدث معهم خلالها عن ضرورة إنهاء أفراح التتويج بالسوبر والتركيز فقط في مباراتي الترجي، وطالبهم بالاستعداد الذهني والفني لمباراة الجمعة المقبل من أجل تحقيق نتيجة جيدة فيها لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة بالقاهرة يوم 19 مايو الجاري باستاد القاهرة في العاشرة مساءً.

وشهد المران جلسة استشفاء لبعض اللاعبين الذين يعانون من إجهاد نتيجة المشاركات الطويلة الفترة الماضية، كما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى فقرة قوية للحراس .

وتطير بعثة الأهلي عصر غدٍ، الثلاثاء، على متن طائرة خاصة لمواجهة الترجي في دوري الأبطال، ويترأس البعثة محمد الدماطي عضو المجلس.