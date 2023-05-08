شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. البنك الأهلى يتعادل مع شبان قنا 1/1 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين البنك الأهلى وشبان قنا بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق في المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر، تقدم عبد الرحمن أحمد لشبان قنا في الدقيقة 30، وتعادل موسى ديوارا للبنك الأهلى في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

فاجأ لاعبو شبان قنا لاعبي البنك الأهلى بأدائهم الجيد والقوى من الدقيقة الأولى واستطاعوا السيطرة على مجريات الأمور وأضاعوا بعض الفرص السهلة ، في الوقت الذى لم تسنح إلا هجمات قليلة للبنك الأهلى والذى حاول الثنائى باسم مرسى وحسام أشرف ثنائى الهجوم من إحراز هدف التعادل إلا أنهم فشلوا بفضل الدفاع المحكم من لاعبو قنا، إلا أنه ومن خطأ في التمركز في اللحظات الأخيرة من الشوط نجح ديوارا من إدراك هدف التعادل للبنك الأهلى، اطلق بعدها حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابى.