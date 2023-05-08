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بعد التأهل إلى دوري «روشن» السعودي.. موسيماني يطلب ضم ثنائي الأهلي

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الشارقة - اميمة ياسر -   

تمكن نادي أهلي جدة السعودي، بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من التأهل إلى دوري روشن بالموسم المقبل 2023-2024.

وذكر موقع "سعودي سبورت" أن موسيماني طلب من إدارة نادي أهلي جدة خلال الساعات الماضية، تحضير عرض قوي لضم ثنائي الأهلي محمد عبد المنعم وبيرسي تاو.

وأفاد الموقع بأن موسيماني، المدير الفني الأسبق للأهلي، يرغب في ضم الثنائي محمد عبد المنعم وبيرسي تاو، لتدعيم صفوف فريق أهلي جدة في الموسم الجديد بعد العودة لدوري "روشن".

يشار إلى أن موسيماني كان قد حقق نجاحات كبيرة رفقة الأهلي خلال فترة توليه الإدارة الفنية، حيث نجح في الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي كذلك، وكأس مصر مرة واحدة، وبرونزية كأس العالم للأندية في مناسبتين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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