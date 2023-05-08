شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يهزم لافيينا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة إنبي ولافيينا بفوز إنبي بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها أحمد أمين وفا في الدقيقة 44 وأحمد العجوز في الدقيقة 70 وإبراهيم جلال في الدقيقة 92 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

فريق انبي كان الأكثر خطورة ووضح فارق الخبرة بين الفريقين، وأن كان فريق لافيينا ندا لمنافسه البترولي في معظم فترات الشوط الأول، إلا أن الكثافة الهجومية التي اعتمد عليها فريق انبي كانت هي الأكثر فاعلية من دفاع لافيينا في الشوط الأول.

وأضاع فريق إنبي أكثر من فرصة خطرة عن طريق مهاجميه اوفا ورفيق كابو، وكان دفاع لافيينا يقظا في معظم فترات الشوط الأول عدا كرتين الأولي أحرزها لاعبو إنبي هدفا في الدقيقة 33، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، والكرة الثانية هي كرة الهدف الثاني، والتي جاءت عن طريق هجمة مرتدة في الدقيقة 44 ليحرز اوفا هدف التقدم وينتهي الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف نظيف.

الشوط الثاني جاء حماسيا من جانب لاعبي لافيينا في محاولة لأحراز هدف التعادل، وشكل هجوم الفريق الضيف خطورة علي مرمي إنبي، إلا أنه مع مرور الوقت في الشوط الثاني تقلص حماس لاعبي لافيينا وعاد لاعبو انبي للسيطرة علي أحداث المباراة.

وتشهد الدقيقة 69 حصول فريق انبي علي ركلة جزاء يتصدي لها احمد العجوز محرزا الهدف الثاني لفريق انبي في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 72 يحرز رفيق كابو الهدف الثالث لانبي إلا أن الحكم يلغيه بداعي التسلل وتستمر النتيجة 2/0 لفريق انبي.

وفي الدقيقة 92 يحرز إبراهيم جلال الهدف الثالث لانبي معلنا فوز فريقه بثلاثية نظيفة والتأهل لدور الـ 16 من مسابقة كأس مصر.

ويحتل فريق لافيينا صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 53 نقطة، قبل 6 جولات من نهاية دورى القسم الثانى، متفوقا على فريق الجونة صاحب نفس الرصيد بالأهداف.

بينما يحتل فريق إنبى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 29 هدفا.