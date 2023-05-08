شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يقود هجوم المصرى أمام بترول أسيوط فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة بترول أسيوط في دور الـ 32 بكأس مصر، خلال اللقاء الذي يقام على استاد برج العرب.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي ، عمرو موسى ، عماد بو بكر ، عمرو سعداوي

خط الوسط: ايزي ايمكا ، اسلام عطية، حسن علي ، رجب عمران ، جريندو .

الهجوم: عبده يحيى.

ويخوض ميمي عبد الرازق، المدير الفني الجديد للنادي المصري، المهمة الأولى له مع الفريق البورسعيدي، بعدما تم تعيينه مدرباً للفريق، خلفا لحسام حسن مدرب المصري السابق والذي تمت إقالته قبل أيام.

خلال مسيرته التدريبية تولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب فريقين فقط، حيث شغل منصب المدير الفني لفريقي، سموحة والمصري، وقاد عبد الرازق 37 مباراة من مقعد المدير الفني، حصد خلالهم 13 انتصار، وتعادل في 16 لقاء، وخسر 8 مواجهات.

أكبر الانتصارات التي حققها عبد الرازق كانت مع سموحة، عندما فاز على الأهلي 3-0 في دوري موسم 2015/2016، وكذلك فاز على الإسماعيلي 3-1، وعلى غزل المحلة 4-2، وعلى بتروجت 3-1.