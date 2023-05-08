شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 8 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 8 / 5 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للفريق، قائمة الفريق التى ستواجه بروكسى غدا فى دور الـ32 لكأس مصر.

20 لاعبًا فى قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة بروكسى بكأس مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض به الأبيض مباراة بروكسي المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

هل مواجهة بروكسى تحسم مصير سامسون فى الزمالك؟

استقر الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك، على منح بعض البدلاء فرصة المشاركة بمواجهة بروكسى بكأس مصر، فى ظل رغبة المدير الفني فى منح الفرصة لجميع اللاعبين قبل الحكم عليهم بشكل نهائي.

محمد عبد الشافى يدرس قرار الاعتزال بنهاية الموسم

يدرس محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اتخاذ قرار اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجارى، خاصة أنه أصبح يبلغ من العمر 38 عامًا، فهو من مواليد 1 يوليو 1985.

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا بعد المران المسائى استعدادًا لبروكسى

يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى كارلوس أوسوريو المدير الفنى، معسكراً مغلقاً عقب خوض التدريب الجماعى، استعدادًا لمواجهة بروكسى فى مسابقة كأس مصر.

تجدد إصابة فتوح وعمرو السيسى فى الزمالك قبل مواجهة بروكسى بكأس مصر

عاد أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لخوض التدريبات التأهيلية الخاصة، بعدما تجددت إصابته التى كان يعانى منها الفترة الماضية فى العضلة الخلفية، وتسببت تلك الإصابة فى ابتعاد اللاعب عن المشاركة الفترة الماضية .