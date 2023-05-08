شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر.. المقاولون يتقدم على الحمام 2/0 فى الشوط الأول بدور الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق المقاولون العرب على نظيره الحمام بنتيجة 2/0 فى الشوط الأول، فى إطار دور الـ32 من مسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023.

سجل هدف المقاولون الأول النيجيري جون أوكلي بالدقيقة 19 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، بينما أحرز الهدف الثانى عمر سافيولا فى الدقيقة 40، حيث يسعى ذئاب الجبل إلى مواصلة التقدم للتأهل إلى دور الـ16.

بدأ المقاولون اللقاء بتشكيل كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، عمر فايد، أحمد عاطف قطة، أحمد فوزي، محمد مجلي، عمر سافيولا، فادي فريد، جون أوكلي.

بينما جاء تشكيل فريق الحمام كالتالي:

محمود حربي في حراسة المرمى، إبراهيم الفيل، إسلام واصل، زيدان إسماعيل، أحمد مكاوي، عموري، محمد فايز، محمد ديابي، محمد مبروك، علي الحسيني، وعبد الله سرور.

ويبحث المقاولون العرب عن فوز تأخر منذ 75 يوماً، وبالتحديد فى 22 فبراير الماضي عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري، ومنذ تلك المباراة خاض المقاولون 11 لقاء في مختلف المسابقات لم يذق خلالها طعم الانتصار.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخرى.