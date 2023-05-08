مبادرة الحوكمة تمنح 3 أندية 7 ملايين

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وحسب بيان وزارة الرياضة، أصبح 16 ناديا من دوري المحترفين مؤهلا للحصول على الدعم بعد تقييم الربع الثالث، مع الأخذ في الحسبان اختلاف مقدار الدعم لكل ناد حسب درجته.
وكشفت النتائج تصنيف أندية: (الشباب، الهلال، الاتفاق) على التوالي ضمن الفئة الأولى، التي تخولها الحصول على دعم مستحق بقيمة (7 ملايين ريال).
فيما حصلت أندية: (الفيحاء، الفيصلي، التعاون، الحزم، الفتح، النصر) ضمن الفئة الثانية على دعم يقدر بـ(5 ملايين و750 ألف ريال)، في حين أندية الفئة الثالثة وهي: (أبها، الاتحاد، الرياض، القادسية، الخليج، العدالة، الرائد، الباطن، الطائي، ضمك، الأهلي، الوحدة)، حصلت على دعم يقدر بـ(5 ملايين ريال).
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