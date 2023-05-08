عين الأهلي على أجانب الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الإدارة الأهلاوية المكلفة برئاسة وليد معاذ مهمتها الأولى في إعادة الفريق لدوري روشن، وذلك بعد ضمان إحدى بطاقات التأهل قبل نهاية منافسات دوري يلو بأربع جولات.

ويتصدر الأهلي الترتيب مع الجولة الـ30 برصيد 65 نقطة وبفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الخامس فريق الفيصلي.

وتعتبر هذه النسخة استثنائية كون التأهل لدوري روشن لأصحاب المراكز الأربعة وذلك من أجل زيادة عدد الفرق في الموسم القادم إلى 18 فريقا.

وتجد الإدارة الأهلاوية قبولا كبيرا لدى الجمهور الأهلاوي نظير العمل الكبير الذي قامت به واستطاعت النهوض بالفريق من الوضع المزري في عهد الإدارة السابقة برئاسة ماجد النفيعي.

التدابير الوقتية

وتبحث الإدارة الأهلاوية حاليا عن لاعبين يقدمون الإضافة في دوري روشن وستكون أعينهم مركزه على اللاعبين الأجانب الحاليين كونهم يعرفون الدوري وحققوا النجاح فيه مثل لاعبي الهلال الكولمبي كويلار والمالي موسى ماريغا والنيجيري أودين إيغالوا والإسباني ألفارو مدافع النصر والمغربي مراد باتنا لاعب الفتح وغيرهم من اللاعبين الذين لن يستمروا مع فرقهم في الموسم المقبل أو هناك أمل في جلبهم لتدعيم صفوف الفريق.

وتعمل الإدارة الأهلاوية على خطين متوازيين حيث كانت أرسلت لمحكمة التحكيم الرياضي (كاس) خطابا من أجل التدابير الوقتية بسبب قرار المنع من التسجيل لفترتين الذي صدر بحقها نتيجة بعض الشكاوى المرفوعة عليها من قبل لاعبين أجانب شاركوا مع الفريق سابقا مثل الجامايكي لويس غرابان.

عودة المعارين

وستكون إدارة الأهلي جاهزة لأي قرار من المحكمة ففي حال رفض التدابير الوقتية سيتم إرجاع اللاعبين المعارين إلى الفريق وهم السوري عمر السومة والمقدوني أزجان اليوسكي، وضمهم للسداسي الأجنبي الحالي (الأنجولي كيسانغا باستوس والجزائري رياض بودبوز والأورجوياني نيكولاس ميليسي والهولندي هشام فايق والجامبي مودو بارو والبرازيلي ماركوس أمارال.

أما في حالة الموافقة على التسجيل فسيتم ضم الثلاثي السعودي الذي تم التعاقد معهم خلال الفترة الماضية وهم فهد الرشيدي وسميحان النابت وعبدالله عطيف وتعزيزهم بلاعبين على الأقل، مع تغيير 3 لاعبين أجانب على الأقل مع إضافة لاعبين أجانب ليكملوا عقد الـ8 في دوري روشن.