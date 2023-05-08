نشوة الانتصارات تشعل ديربي القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، حينما يلتقي التعاون مع منافسه التقليدي الرائد في ديربي القصيم، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين والذي يتطلع خلالها كل فريق إلى تجاوز الآخر وحصد النقاط الثلاث وسط زحف جماهيري مرتقب وإثارة ميدانية منتظرة قياسا بالمواجهات التاريخية بين الطرفين والحسابات الفنية الخاصة، علاوة على نشوة الفوز الثمين والمشترك لكلا الجانبين قبيل خوض المواجهة. ويحتل التعاون صاحب الأرض المرتبة الخامسة برصيد 40 نقطة منتشيا بالفوز الثمين في الجولة الماضية على متصدر الدوري فريق الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ويسعى إلى تعزيز هذا الفوز والاستمرار في دائرة المقدمة، في المقابل يحتل الرائد المرتبة الحادية عشرة برصيد 29 نقطة بعد فوزه الهام على نظيره الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويسعى هو الآخر إلى مواصلة صحوته والابتعاد عن دائرة القاع. من مواجهات ديربي بريدة:





تحمل مواجهة الليلة الرقم (28) ضمن منافسات الدوري.



التقى الفريقان على صعيد الدوري في (27) لقاء.



كسب التعاون (11) لقاء.



حقق الرائد الفوز في (6) مواجهات.



التعادل الإيجابي حسم (5) مواجهات.



التعادل السلبي ظهر في (5) لقاءات.



مواجهة الدور الأول هذا الموسم انتهت لمصلحة التعاون بنتيجة (3 ــ 2).



يفتقد التعاون خدمات الثنائي طارق عبدالله وتركي المطيري، للإيقاف.



يفتقد الرائد خدمات محترفه المغربي كريم البركاوي، للإيقاف.



أكبر النتائج في ديربي بريدة:



الدوري السعودي الممتاز- موسم 1996م: فوز التعاون بنتيجة (5 ــ 1).



دوري كأس الأمير محمد بن سلمان- موسم 2021م: فوز الرائد بنتيجة (5 ــ 3).



أبرز هدافي فريق التعاون:



فهد الرشيدي - سعودي ــ 6 أهداف.



لياندري توامبا - كاميروني ــ 5 أهداف.



ألفارو ميدران - إسباني ــ 5 أهداف.



أليخاندرو غامارا - باراغوياني ــ 4 أهداف.



حسن كادش - سعودي ــ 4 أهداف.



أبرز هدافي فريق الرائد:



محمد فوزير - مغربي ــ 8 أهداف



جوليو تافاريس - الرأس الأخضر ــ 7 أهداف.



كريم البركاوي - مغربي ــ 7 أهداف.



ألكسندرو ميتريتا - روماني ــ 6 أهداف.



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