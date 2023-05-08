رونالدو يتصدر الهاتريك في دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الحساب الرسمي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» اللاعبين الذين أحرزوا 3 أهداف أو أكثر خلال مباراة واحدة ضمن المسابقة، وجاء في الصدارة محترف نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو

وأوضح حساب دوري روشن السعودي عبر موقع «تويتر» أن رونالدو، صاحب الـ38 عاما، هو الوحيد الذي سجل «هاتريك» مرتين خلال الموسم الحالي، بعد مرور 25 جولة من المسابقة، إذ هز الشباك 4 مرات خلال فوز النصر (0-4) على الوحدة في الجولة الـ16.

كما أحرز 3 أهداف منحت فريقه التفوق (0-3) على ضمك بالجولة الـ18.

وجاء خلف رونالدو 4 لاعبين استطاعوا إحراز الهاتريك مرة واحدة بالموسم الحالي في دوري روشن، وهم: الزيمبابوي ناوليدج موسونا مهاجم الطائي، والبرازيلي أندرسون تاليسكا جناح النصر، والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، ومواطنه كريم البركاوي محترف الرائد.

وكان «صاروخ ماديرا» قد انضم إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عبر صفقة انتقال حر، كانت حديث الشارع الرياضي العالمي، وحتى الآن، استطاع إحراز 12 هدفا مع تقديم تمريرتين حاسمتين، خلال 15 مباراة خاضها في كل المسابقات بقميص أصفر العاصمة، علما بأن عقد رونالدو مع ناديه ينتهي في صيف 2025.

ورغم تألقه بالقميص الأصفر، يواجه رونالدو تهديدا بعدم تحقيق أي لقب خلال موسمه الأول مع النصر، إذ يبتعد فريقه بفارق 3 نقاط عن الاتحاد، متصدر ترتيب دوري روشن السعودي، قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

وفي البطولات المحلية الأخرى، غادر النصر كأس الملك من الدور نصف النهائي بعد الخسارة من الوحدة (0-1)، وتوقف مشواره في بطولة كأس السوبر السعودي عند الدور نصف النهائي، الذي شهد خسارته أمام الاتحاد بنتيجة (3-1).

لاعبون أحرزوا الهاتريك بالموسم الحالي

البرتغالي رونالدو - النصر

الزيمبابوي ناوليدج موسونا - الطائي

البرازيلي أندرسون تاليسكا - النصر

المغربي عبد الرزاق حمد الله - الاتحاد

المغربي كريم البركاوي - الرائد