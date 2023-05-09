شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعيد 4 لاعبين أمام فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، خدمات 4 لاعبين في مواجهة فريق فيوتشر المقرر لها 16 مايو الجاري، فى إطار منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويعود لفريق سموحة كل من: الحارس الهانى سليمان وأحمد حكم وأحمد جمال ومحمود حليمو الذي فضل أحمد سامى إراحتهم أمام ألو إيجيبت، ليكونوا جاهزين لمواجهة فيوتشر القادمة.

ونجح فريق سموحة في قلب تأخره بهدف أمام ألو إيجيبت إلى فوز بهدفين عن طريق حسين فيصل وأحمد مصطفى ليخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس مصر في انتظار الفائز من الإسماعيلى والنجوم المقرر لها 24 مايو الجاري.

ويفتقد سموحة خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها معاناة اللاعب من كسر فى شظية القدم، والتى ستحتاج إلى وضع قدم اللاعب فى الجبس، لينتهى موسم اللاعب مع الفريق بسبب الإصابة.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.