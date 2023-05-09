شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يشارك فى مران الأهلى ويؤكد جاهزيته لمباراة الترجى بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجهاز الفني للأهلي، جاهزية عمرو السولية، لاعب الفريق، لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، باستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشارك عمرو السولية في مران الفريق اليوم بشكل كامل ليؤكد تعافيه من الإصابة التى تعرّض لها مؤخراً، وكانت عبارة عن إصابته بشد فى العضلة الخلفية وخضوعه لبرنامج تأهيلي.

وخضع عمرو السولية لفحص طبي من قِبَل الجهاز الطبي للأهلي لتحديد موقفه من رحلة السفر إلى تونس لمواجهة الترجي الجمعة المقبل فى ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عمرو السولية عن المشاركة في مباراة السوبر المصري الأخيرة أمام بيراميدز التى حسمها الأهلي لصالحه بالفوز بهدف نظيف، بسبب شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وعدم الجاهزية الفنية.

وبدأ الأهلي اليوم الإثنين، الاستعداد لمباراة الترجي حيث استأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة عقب العودة من الإمارات صباح السبت والفوز بالسوبر المصري على حساب بيراميدز.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين تحدث معهم خلالها عن ضرورة إنهاء أفراح التتويج بالسوبر والتركيز فقط في مباراتي الترجي، وطالبهم بالاستعداد الذهني والفني لمباراة الجمعة المقبل من أجل تحقيق نتيجة جيدة فيها لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة بالقاهرة يوم 19 مايو الجاري باستاد القاهرة في العاشرة مساءً.

وشهد المران جلسة استشفاء لبعض اللاعبي الذين يعانون من إجهاد نتيجة المشاركات الطويلة الفترة الماضية ، كما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى فقرة قوية للحراس.

وتطير بعثة الأهلي عصر غدا، الثلاثاء، على متن طائرة خاصة لمواجهة الترجي في دوري الأبطال، ويترأس البعثة محمد الدماطي عضو المجلس.