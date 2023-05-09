شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 8 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شهدت النادى الأهلى اليوم الإثنين العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها بدء استعدادات الأهلى لمباراة الترجى التونسى بدورى الأبطال الجمعة المقبل، ومتابعة حالة الرباعى المصاب.
الأهلى يخوض أول مران له استعدادا للترجى بتونس.. محاضرة من كولر وفقرة للحراس
بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الاستعداد لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، باستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
محمود متولي يكتفي بجلسة فى "الجيم" على هامش مران الأهلى
استقر التونسي منتصر الوحيشي، المدير الفني لشباب المنتخب التونسي تحت 20 عامًا، على ضم محمد الضاوي كريستو نجم النادي الأهلي لقائمة لاعبي نسور قرطاج للمشاركة فى كأس العالم "الأرجنتين 2023".
كشفت تقارير صحفية قطرية أن حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري القطري. وقالت صفحة قنوات الكأس القطرية، "حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي المصري تلقي عرضاً من أحد أندية دورينا"، ولكن حتى الآن لم تشر الشبكة إلى اسم الفريق.
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