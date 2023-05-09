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أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 8 / 5 / 2023

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القاهرة - سامية سيد -  

شهدت النادى الأهلى اليوم الإثنين العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها بدء استعدادات الأهلى لمباراة الترجى التونسى بدورى الأبطال الجمعة المقبل، ومتابعة حالة الرباعى المصاب.

الأهلى يخوض أول مران له استعدادا للترجى بتونس.. محاضرة من كولر وفقرة للحراس

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الاستعداد لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، باستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

محمود متولي يكتفي بجلسة فى "الجيم" على هامش مران الأهلى

خاض محمود متولي مدافع الأهلي ، جلسة في الجيم على هامش مران اليوم ليغيب عن التدريبات الجماعية للفريق في بداية الاستعداد لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، بإستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

استقر التونسي منتصر الوحيشي، المدير الفني لشباب المنتخب التونسي تحت 20 عامًا، على ضم محمد الضاوي كريستو نجم النادي الأهلي لقائمة لاعبي نسور قرطاج للمشاركة فى كأس العالم "الأرجنتين 2023".

 

الترجي التونسي يدرس إقالة مدربه بسبب سوء النتائج قبل مواجهة الأهلي

 

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم، الاثنين، أن الترجي التونسي يعيش أصعب أوقاته فى الوقت الحالي، لمعاناته من إصابات وغيابات، وتراجع نتائج الفريق فى الدوري المحلي.

 

تقارير: حمدى فتحى يتلقى عرضاً من أحد الأندية القطرية

 

كشفت تقارير صحفية قطرية أن حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري القطري. وقالت صفحة قنوات الكأس القطرية، "حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي المصري تلقي عرضاً من أحد أندية دورينا"، ولكن حتى الآن لم تشر الشبكة إلى اسم الفريق.

 

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على اصطحاب "شيف" فى رحلة الفريق إلى تونس لمواجهة الترجى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل فى رادس.

 

 

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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